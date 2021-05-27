Свекруха вибила двері у спальню під час сексу: як наша землячка брала участь у «Детекторі брехні»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 3 108 Коментарів: 4

24-річна Ірина Вань, яка мешкає у Кременчуці, не може знайти спільну мову зі свекрухою Тетяною от уже 6 років. Аби довести своєму чоловіку Мирославу, що саме свекруха здебільшого є ініціаторкою конфліктів, дівчина прийшла на проєкт «Детектор брехні» на телеканалі СТБ. Випуск передачі №17, у якому показали нашу землячку, вийшов в ефір 24 травня.

Чому свекруха відбирала гроші у свого сина, не прийшла на його весілля, чому вибила двері у спальню, де подружжя займалося сексом, та чи вдасться жінкам порозумітися, дивіться у сюжеті.