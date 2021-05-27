В Україні вдосконалили правила усиновлення

Уряд дещо змінив правила усиновлення дітей в Україні, про що 26 травня повідомив офіційний Урядовий портал.

Згідно нових правил, усиновлювачами можуть стати особи з інвалідністю. Проте, для реалізації цього права вони мають довести, що інвалідність не завадить виконанню батьківських обов'язків.

Також уточнюється, що усиновлювач не може бути старшим за дитину більш ніж на 45 років. У випадках, коли усиновити дитину бажає сімейна пара, прийматимуть до уваги вік молодшого з подружжя.

Не зможуть усиновити дитину особи, котрі дескридитували себе у якості патронних вихователів та кривдники, які знаходяться на обліку в поліції а також ті, хто проживає разом з такими особами.

Обов'язковим стане й проходження спеціальних курсів. Без сертифікату про їх закінчення усиновити дитину зможуть тільки родичі, опікуни, піклувальники або патронні вихователі.



