Кременчук, Україна, Світ

В Україні вдосконалили правила усиновлення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 328

 

Люди, які бажають усиновити дитину, проходитимуть спеціальні курси

Уряд дещо змінив правила усиновлення дітей в Україні, про що 26 травня повідомив офіційний Урядовий портал.

Згідно нових правил, усиновлювачами можуть стати особи з інвалідністю. Проте, для реалізації цього права вони мають довести, що інвалідність не завадить виконанню батьківських обов'язків.

Також уточнюється, що усиновлювач не може бути старшим за дитину більш ніж на 45 років. У випадках, коли усиновити дитину бажає сімейна пара, прийматимуть до уваги вік молодшого з подружжя.

Не зможуть усиновити дитину особи, котрі дескридитували себе у якості патронних вихователів та кривдники, які знаходяться на обліку в поліції а також ті, хто проживає разом з такими особами.

Обов'язковим стане й проходження спеціальних курсів. Без сертифікату про їх закінчення усиновити дитину зможуть тільки родичі, опікуни, піклувальники або патронні вихователі.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: усиновлення зміни в правилах
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