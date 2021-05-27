Кременчук, Культура

Кременчужани повернулися з перемогами з обласного конкурсу мистецтв і моделювання

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 249

 

Загалом діти привезли 8 призових місць

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти повернулися з перемогами з обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання. Про це інформує пресслужба мерії.
Призові місця посіли у номінації «Технічні науки»:

  • Дмитро Букін - І місце (керівник гуртка - Валерій Голуб).

У номінації «Початкове технічне моделювання»:

  • Єгор Бардась - ІІ місце (керівник гуртка - Георгій Зайцев);
  • Марк Сергієнко - ІІ місце (керівник гуртка - Геннадій Устименко).

У номінації «Ракетомоделювання»:

  • Руслан Пасічник - І місце;
  • Владислав Ігнатьєв - ІІІ місце;
  • Альона Риндіна - ІІІ місце (керівник гуртка - Володимир Єжов).

 

У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»:

  • Євгеній Санніков - ІІ місце;
  • Ксенія Скрипник - ІІ місце (керівник - Ольга Одарушенко).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс победа дети
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