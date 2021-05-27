Кременчужани повернулися з перемогами з обласного конкурсу мистецтв і моделювання

Загалом діти привезли 8 призових місць
Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти повернулися з перемогами з обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання. Про це інформує пресслужба мерії.
Призові місця посіли у номінації «Технічні науки»:
- Дмитро Букін - І місце (керівник гуртка - Валерій Голуб).
У номінації «Початкове технічне моделювання»:
- Єгор Бардась - ІІ місце (керівник гуртка - Георгій Зайцев);
- Марк Сергієнко - ІІ місце (керівник гуртка - Геннадій Устименко).
У номінації «Ракетомоделювання»:
- Руслан Пасічник - І місце;
- Владислав Ігнатьєв - ІІІ місце;
- Альона Риндіна - ІІІ місце (керівник гуртка - Володимир Єжов).
У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»:
- Євгеній Санніков - ІІ місце;
- Ксенія Скрипник - ІІ місце (керівник - Ольга Одарушенко).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука