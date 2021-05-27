Система пропуску «Оплата обличчям‎» може з'явитися в школах: як це працює?

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 515 Коментарів: 1

26 травня на базі київського ліцею №157 запустили пілотний проєкт біометричної системи безпечного доступу до закладів освіти, повідомляє пресслужба ПриватБанку. Ця система для України є унікальною, а створили її на базі системи «‎Оплата обличчям» FacePay24.

Технологія, розроблена VIATEC в партнерстві з компанією Інфотех, є відкритою платформою для усіх закладів освіти та громадських установ. Вона дозволяє обмежити доступ до ліцею сторонніх осіб а також надсилає пуш-повідомлення на телефони батьків про час, коли дитина прийшла до школи чи залишила заклад.

Розробники вирішили відійти від стандартної системи ідентифікації за допомогою картки, яку діти часто гублять або забувають. Натомість ідентифікація відбувається по обличчю. Бонусом є те, що крім розпізнавання обличчя система вимірює температуру, фіксує відсутність маски та сигналізує про необхідність її вдягти. Також система може забезпечити безконтактну оплату харчування в учбових закладах та доступ до платних послуг.

FacePay24 розробили на основі технології Visa Face ID, яка вже успішно використовується в платіжній індустрії. Розробники стверджують, що нова система забезпечує повний захист особистих даних згід но світових стандартів.

- Інформаційна безпека завжди залишається одним з головних пріоритетів компанії Visa. Ми раді, що у нас з'явилася можливість вперше впровадити рішення на основі біометрії і в освітній інфраструктурі України. Впевнені, що Face ID допоможе зробити шкільне середовище безпечніше для всіх учасників освітнього процесу та краще відстежувати успіхи учнів, – вважає Світлана Чирва, віце-президентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Молдові та Білорусі.

В перспективі нова розробка стане основою для впровадження закритих екосистем навчальних закладів.