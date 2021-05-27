Кременчук

Рух з Водоканалу ускладнений - утворюється пробка

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 575

 

Працює лише одна смуга 

Зараз на проспекті Свободи утворюється «тянучка». Через укладання асфальту доступна одна смуга для руху транспорту. Працівники укладають асфальт в районі зупинки Електростанції. 

Зверніть увагу, що рух на цій ділянці дороги ускладнений. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога ремонт
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