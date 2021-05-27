Рух з Водоканалу ускладнений - утворюється пробка

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Працює лише одна смуга
Зараз на проспекті Свободи утворюється «тянучка». Через укладання асфальту доступна одна смуга для руху транспорту. Працівники укладають асфальт в районі зупинки Електростанції.
Зверніть увагу, що рух на цій ділянці дороги ускладнений.