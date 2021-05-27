«Ви побачите новий міцний «Кремінь»: футболіст Валерій Курелєх

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 471

Вихованець та капітан «Кременя» Валерій Курелєх провів 50-й матч у Першій лізі. Гра з «Агробізнесом» принесла одразу кілька ювілейних цифр. Крім ювілейного матчу Валерія Курелєха, у Кременчуці був забитий 500 гол поточного чемпіонату, автором якого став Руслан Черненко (Агробізнес).

Валерій Курелєх розповів, який з матчів йому запам'ятався найбільше, що очікує від гри з «Кристалом» та «Металургом 1925».

- Валеро, який з матчів тобі запам’ятався найбільше?

- Особливо такий супер матч не запам'ятовується, але один з таких це матч з Минаєм минулого року, тоді ми добре стартували з перемоги й згодом залишилися у Першій лізі.

- Пам’ятаєш як тобі довірили капітанську пов’язку, який це був матч?

- Не пам'ятаю коли довірили капітанську пов'язку, але це було ще давно) Капітанська пов'язка це не більше ніж формальність. Мессі і Роналдо у нас немає, щоб самі на себе тягнули команду, так що всі ми однакові та повинні однаково хотіти перемогти в кожному матчі.





- «Кремінь» повторив клубний антирекорд – 13 матчів без перемог (безвиграшний серіал «Кременя» збільшився у Першій лізі до 13 матчів: 2 нічиї та 12 поразок, що стало повторенням клубного антирекорду). Як думаєш з чим це пов’язано, адже з лідерами «Кремінь» показує хорошу бойову гру, що й відзначають суперники.

- Не хотілося б повторювати ніяких антирекордів, але маємо що маємо. Команда у нас досить таки молода і морально нестійка, плюс багато травм і маленька лава запасних, можливо це не дає нам довести матчі до перемоги. З лідерами граємо добре, але за це не додає очки в скарбничку, на жаль. Так що, як то кажуть, краще грати погано, але перемагати. Звичайно хочеться грати в красивий атакувальний футбол, щоб люди дивилися багато моментів і голів, але на цю мить такі реалії українського футболу - суцільна боротьба.

- Попереду у команди три гри, одна з яких домашня проти Металіста 1925. У цій команді гра екскапітан Кременя Сергій Ченбай, який є твоєю ріднею. Чи буде цей мат особливим для тебе? Чи обговорюєте з Сергієм ігри Першої ліги?

- Особливим цей матч не буде, просто матч в якому ми приймаємо чергового лідера і потрібно вдома нагнітати і намагатися забивати голи. Так, Сергій як свояк приїжджає і ми часто бачимося, гуляємо з дітьми, проводимо час сім'ями, ну і буває обговоримо кілька матчів або футбольних моментів. Радий, що він потрапив в таку амбітну команду, це стимул для прогресу.

- Зараз вболівальники хвилюються за результат команди...

- Уболівальникам побажав би набратися терпіння, хоч вони переживають не менше ніж ми, і їх невдоволення можна зрозуміти. У нас молодий президент у футбольній сфері можна сказати, він трохи втягнеться і я думаю все, що заплановано втілитися в життя, і ви побачите новий міцний «Кремінь»!