«Кремінь», як поранений звір, бився до останнього, але програв «Агробізнесу»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 464

За три кроки до фінішу кременчужани









































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 21 травня, футболісти «Кременя» зустрілися з «Агробізнесм». У важкому протистоянні Кремінь програє супернику.

Історія зустрічей між «Кременем» та «Агробізнесом» терниста. У першій стрічі команди розписали мирову (2:2), у домашньому матчі «Кремінь» розгромив «Агробізнес» - 4:0, а вже цього сезону у першому турі кременчужани програли з рахунком - 1:5.

«Кремінь» - «Агробізнес» - 0:1

Голи: Черненко 29

«Кремінь»: Данкович, Бичков, Курелєх (к), Сантос, Мягков, Семенов, Дудка, Молько, Пуди, Білоус, Мурашов. Запасні: Олійник, Мілєсін, Кучеренко, Івахно, Луїз Фернандо, Кривенко. В.о. головного тренера: Сергій Свистун

«Агробізнес»: Мозіль, Юхимович, Дідик, Шаповал, Курило (к), Семенюк, Дудік, Думанюк, Когут, Черненко, Романюк. Запасні: Задарейко, Слотюк, Бойчук, Груша, Немтінов, Семенець, Когут. Головний тренер: Олександр Чижевський





Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Асистенти арбітра: Володимир Коротін (Київ) та Віталій Скобля (Київ)

4 арбітр: Андрій Коваленко (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Денисюк В.М. (Київська обл)





26 травня «Кремінь» вирушить до Херсону де зіграє з «Кристалом».