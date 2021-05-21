Мершій на рибалку: закінчилася нерестова заборона на вилов риби

Сьогодні, 21:50 Переглядів: 121

Полтавський рибоохоронний патруль повідомив на своїй Facebook-сторінці гарну новину: 20 травня закінчилася нерестова заборона на вилов риби. Тож відсьогодні любителі рибної ловлі можуть повернутися до водойм!





Проте, слід пам'ятати правила любительського і спортивного лову та не забувати, що деякі знаряддя лову залишаються забороненими для використання.





До таких знарядь відносяться: