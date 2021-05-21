Мершій на рибалку: закінчилася нерестова заборона на вилов риби

Проте, слід дотримуватись правил любительського і спортивного рибальства
Полтавський рибоохоронний патруль повідомив на своїй Facebook-сторінці гарну новину: 20 травня закінчилася нерестова заборона на вилов риби. Тож відсьогодні любителі рибної ловлі можуть повернутися до водойм!
Проте, слід пам'ятати правила любительського і спортивного лову та не забувати, що деякі знаряддя лову залишаються забороненими для використання.
До таких знарядь відносяться:
- “доріжка” (звичайна волосінна зяброва мережа, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);
- “павук” (розміром більше 1х1 м з вічком понад 10 мм);
- “парашут” (конусоподібна мережева снасть, яка накидається зверху і накриває рибу);
- “екран” (“телевізор”) — маломірна прямокутна дрібночарунчаста зяброва мережа з поплавками по верхньому ряду і вантажем по низу;
- “косинка” — різновид “телевізора” трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна;
- будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінка, путанки) сітки;
- остроги (ості) – подоба вил з зазубреними вістрями;
- перемети (гострі гачки, прив’язані до шнурів);
- колючі знаряддя для вилову методом багріння (драчі) – наварені на важку блешню великі гострі гачки;
- електровудки (пристосування, застосовувані для видобутку риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду).