Кременчук, Полтавщина

Мершій на рибалку: закінчилася нерестова заборона на вилов риби

Сьогодні, 21:50 Переглядів: 121

 

Проте, слід дотримуватись правил любительського і спортивного рибальства

Полтавський рибоохоронний патруль повідомив на своїй Facebook-сторінці гарну новину: 20 травня закінчилася нерестова заборона на вилов риби. Тож відсьогодні любителі рибної ловлі можуть повернутися до водойм!


Проте, слід пам'ятати правила любительського і спортивного лову та не забувати, що деякі знаряддя лову залишаються забороненими для використання.


До таких знарядь відносяться:
  • “доріжка” (звичайна волосінна зяброва мережа, яка випускається у воду і витягується на гумовому амортизаторі);
  • “павук” (розміром більше 1х1 м з вічком понад 10 мм);
  • “парашут” (конусоподібна мережева снасть, яка накидається зверху і накриває рибу);
  • “екран” (“телевізор”) — маломірна прямокутна дрібночарунчаста зяброва мережа з поплавками по верхньому ряду і вантажем по низу;
  • “косинка” — різновид “телевізора” трикутної форми, використовується переважно для підлідного лову риби біля дна;
  • будь-які промислові відціджуючі (неводи, бредні, волока) і ставні (тристінка, путанки) сітки;
  • остроги (ості) – подоба вил з зазубреними вістрями;
  • перемети (гострі гачки, прив’язані до шнурів);
  • колючі знаряддя для вилову методом багріння (драчі) – наварені на важку блешню великі гострі гачки;
  • електровудки (пристосування, застосовувані для видобутку риби у водоймах за допомогою потужного електророзряду).
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вилов риби риба рибалка
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