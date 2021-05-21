У Кременчуці вшанували пам'ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка

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22 травня в Україні відзначають 160 річницю перепоховання великого генія українського народу, поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. У цей день прах Великого Кобзаря перепоховали в Україні на Чернечій горі, що у Каневі, як і заповідав поет.





Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, сьогодні, 21 травня, напередодні Дня перепоховання Шевченка, у Кременчуці вшанували пам'ять Великого Кобзаря. Представники міської влади поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку, який все своє життя присвятив боротьбі за свободу і незалежність України.



