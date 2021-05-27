На Полтавщині школярка не повернулася додому

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 314

На Полтавщині розшукують неповнолітню полтавку Марію Молодецьку.

За даними правоохоронців, 14-річна дівчина 24 травня, близько 15.00, пішла зі школи №12 міста Полтави і додому до теперішнього часу не повернулася. Місце її перебування невідоме.

Прикмети дівчини: на вигляд 14-15 років, ріст 150 см, середньої статури, волосся темне, каштанове до плечей, очі світлі.

Особливі прикмети: має шрами на чолі. На момент зникнення була одягнена в чорний светр з капюшоном, чорні спортивні штани, кросівки, на голові кепка.

Якщо вам відома інформація про дитину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до відділу поліції №1 Полтавського районного управління за телефонами (0532) 56-65-87, (0532) 51-76-03, 066-884-01-21 та 102.