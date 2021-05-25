Забудова мікрорайону «Озерний»: стіна плачу, капличка та меморіальний комплекс

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Що планують звести на 18 гектарах землі православні та євреї

На сесії Кременчуцької міської ради, що відбулася 25 травня, розглянули питання про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11 березня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».





Ініціатором внесення змін виступила Кременчуцька єпархія УПЦ (МП), але і від благодійного фонду «Бейт Ахаїм» поступили нові пропозиції, про що «ТелеграфЪ» писав 20 травня.







Депутат Олександр Роженко доповів про створення робочої групи по цьому питанню, яка напрацює графічні матеріали по проєкту забудови - адже майбутнє мікрорайону «Озерний» дуже цікавить кременчужан.





Він зазначив, що в рамках меморіального комплексу євреї на 12 гектарах землі планують звести стіну плачу та невеликий будинок, а представники УПЦ (МП) на 6 гектарах - капличку. Проте, і ті, й інші, в першу чергу, займуться впорядкуванням кладовища.





- Пам'ять - вона нероздільна, будь то єврейські, православні, католицькі чи караїмські поховання. Правильним шляхом рухаємось, - підсумував Віталій Малецький.





Питання депутати підтримали одноголосно.