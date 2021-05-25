Полтавця привалило будівельним краном

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Будівельний кран впав додолу сьогодні просто посеред робочого дня.





За даними оперативних служб, інформація про інцидент, що стався в місті Полтава, по вулиці Ветеринарній, надійшла близько 14.00.





Як стало відомо журналістам видання, унаслідок падіння крану травмувалася людина. Потерпілого доставили до лікарні, де йому надається медична допомога та встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.





Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Полтавського районного управління поліції. Обставини та причини падіння крану та травмування потерпілого з’ясовують слідчі.