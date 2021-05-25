Кременчуцькі легкоатлети завоювали нагороди на командному чемпіонаті України

Вчора, 17:27 Переглядів: 112

Вперше за кілька останніх десятиліть у Львові відбулися легкоатлетичні змагання національного рівня. 20-21 травня юніори і юніорки зібралися на оновленому стадіоні «Скіф», щоб визначити найсильніших на командному чемпіонаті України U20. Участь у змаганнях взяли легкоатлети з Кременчука.





Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала «срібло» у бігу на 400 м з бар’єрами. Ярослава подолала дистанцію за 1:02,79. Перше місце завоювала спортсменка з Дніпропетровщини Анна Орлова (час 1:01,36), а «бронза» в Альони Даценко (час 1:03,21).





«Бронзу» у штовханні ядра серед юніорок виборола кременчужанка Мар’яна Стороженко. Наша спортсменка показала результат 11,05 м. Перше місце посіла харків’янка Софія Ромасюк (результат - 14,45 м), а «срібло» у Марії Ларіної (результат — 13,83 м) з Донеччини.