60 мільйонів на великі дірки: плани на ремонт пивзаводівського та Свіштовського шляхопроводів

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 520 Коментарів: 1

Але таких грошей у місті немає – просять у облавтодору

На сесії Кременчуцької міськради депутати внесли зміни до Програми розвитку дорожньо-мостового господарства на 2018-2022 роки. Суть у тому, що планове фінансування на Програму збільшили на 66 мільйонів гривень, із них:

35 млн грн – на капітальний ремонт шляхопроводу по проспекту Свободи (пивзаводівського);

25 млн грн – на капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Свіштовській;

6 млн грн - будівництво зливової каналізації закритого типу в районі житлових будинків №№ 114-126 по вул. Кооперативній (округ депутата Дениса Терещенка, якому, за нашими спостереженнями, перепадає багато коштів).

Нагадаємо, у пивзаводівському та Свіштовському шляхопроводах утворилися дірки, а причини тягнуть на капітальний ремонт конструкцій.

Проте Програма – це лише план, поки що не підтверджений фінансово. Відповідні зміни до бюджету не вносилися. Під час обговорення депутатка Лариса Гориславець поцікавилася доцільністю змін за такої ситуації. На це мер Віталій Малецький відповів, що ремонт шляхопроводів був у плані на минулий рік – але в цій частині Програма, на яку міська влада хотіла залучили гроші області, не виконана. А власних кошів у таких обсягах немає.





Пивзаводівський шляхопровід підлатали – але це не надовго, визнає мер. За його словами, пивзаводівський міст «може обвалитись через рік, 5 чи 10», якщо по ньому йтимуть перевантажені фури. Тож потрібен не поточний, а капітальний ремонт.

Міський голова пояснив, що пройшли перемовини з керівником Агентства місцевих доріг Полтавської області Олегом Басаном – облавтодор може виділити кошти, якщо буде відповідна Програма.