Кременчук

У кого з кременчужан не буде світла 26 травня: адреси

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 852

 

Електроенергію вимикатимуть задля проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії 26 травня. Причина – проведення планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Київська, 7-23 (непарні);
  • пров. Олексія Береста;
  • пров. Олега Кошового, 4-10;
  • туп. 1-й Піщаний;
  • туп. 2-й Піщаний;
  • туп. 3-й Піщаний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. 8 Березня;
  • вул. Нова;
  • вул. Кривушанська;
  • вул. Ромаданівська;
  • вул. Тракторна;
  • вул. Пріреченська;
  • вул. Новоселівська;
  • вул. Небесної сотні;
  • пров. Прорізний;
  • пров. Новий;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Господарський;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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