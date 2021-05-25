У кого з кременчужан не буде світла 26 травня: адреси

Електроенергію вимикатимуть задля проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає мешканців Кременчука про тимчасові відключення електроенергії 26 травня. Причина – проведення планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Київська, 7-23 (непарні);
- пров. Олексія Береста;
- пров. Олега Кошового, 4-10;
- туп. 1-й Піщаний;
- туп. 2-й Піщаний;
- туп. 3-й Піщаний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. 8 Березня;
- вул. Нова;
- вул. Кривушанська;
- вул. Ромаданівська;
- вул. Тракторна;
- вул. Пріреченська;
- вул. Новоселівська;
- вул. Небесної сотні;
- пров. Прорізний;
- пров. Новий;
- пров. Декабристів;
- пров. Господарський;
- пров. Кооперативний;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.