Остання надія: «Кремінь» в Херсоні зійдеться з «Кристалом»

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 379

Завтра, 26 травня, футбольний клуб «Кремінь» в Херсоні зіграє з місцевим «Кристалом». Кременчуцька команда спробує на виїзді перервати клубний антирекорд й взяти очки.





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Суддівські призначення:





Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Олександр Рєка (Одеська обл) і Олексій Гірс (Одеса)

4-й арбітр: Пасхал І.Ю. (Херсон)

Спостерігач арбітражу: Возняк С.І. (Миколаїв)



Історія протистоянь:





04.10.13 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Гаді 29)

17.05.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Іванов 6, Черній 63)

06.09.14 «Кристал» - «Кремінь» - 0:2 (Голи: Степанчук 6, Іванов 33)

08.11.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Ченбай 34,39)

23.05.15 «Кристал» - «Кремінь» - 1:3 (Голи: Ленський 22 пен – Саркісян 20, Черній 38, 90)

05.09.15 «Кристал» - «Кремінь» - 3:2 (Білоусов 21, Михайленко 43, Ленський 65 пен – Тимченко 57, Шершень 75)

23.04.16 «Кремінь» - «Кристал» - 2:1 (Голи: Сторчоус 16,44 – Дяченко 21)

05.08.16 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Сторчоус 87)

19.11.16 «Кремінь» - «Кристал» - 5:0 (Голи: Тимченко 4, 23, 39, Козлов 19, 70)

29.07.18 «Кремінь» - «Кристал» - 3:0 (Голи: Бєлоусов 9, Богданов 79, Павлик 90)

30.09.18 «Кристал» - «Кремінь» - 1:0 (Гол: Малиш 65)

18.04.19 «Кремінь» - «Кристал» - 1:0 (Гол: Задерецький 62)

15.11.20 «Кремінь» - «Кристал» - 1:0 (Гол: Кривенко, 75 - Гливий 70 (нереалізований пенальті)





5 травня футбольний клуб «Кремінь» прийме харківський «Металіст 1925». Останній домашній матч у сезоні розпочнеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід для вболівальників вільний за умови дотримання санітарних норм (дистанції та в масках).