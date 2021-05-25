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Остання надія: «Кремінь» в Херсоні зійдеться з «Кристалом»

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 379

 

Матч розпочнеться о 17.00 на херсонському стадіоні

Завтра, 26 травня, футбольний клуб «Кремінь» в Херсоні зіграє з місцевим «Кристалом». Кременчуцька команда спробує на виїзді перервати клубний антирекорд й взяти очки.


Посилання на пряму трансляцію з'явиться найближчим часом. 


Суддівські призначення:


Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Олександр Рєка (Одеська обл) і Олексій Гірс (Одеса)

4-й арбітр: Пасхал І.Ю. (Херсон)

Спостерігач арбітражу: Возняк С.І. (Миколаїв)


Історія протистоянь:


  • 04.10.13 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Гаді 29)
  • 17.05.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Іванов 6, Черній 63)
  • 06.09.14 «Кристал» - «Кремінь» - 0:2 (Голи: Степанчук 6, Іванов 33)
  • 08.11.14 «Кремінь» - «Кристал» - 2:0 (Голи: Ченбай 34,39)
  • 23.05.15 «Кристал» - «Кремінь» - 1:3 (Голи: Ленський 22 пен – Саркісян 20, Черній 38, 90)
  • 05.09.15 «Кристал» - «Кремінь» - 3:2 (Білоусов 21, Михайленко 43, Ленський 65 пен – Тимченко 57, Шершень 75)
  • 23.04.16 «Кремінь» - «Кристал» - 2:1 (Голи: Сторчоус 16,44 – Дяченко 21)
  • 05.08.16 «Кристал» - «Кремінь» - 0:1 (Гол: Сторчоус 87)
  • 19.11.16 «Кремінь» - «Кристал» - 5:0 (Голи: Тимченко 4, 23, 39, Козлов 19, 70)
  • 29.07.18 «Кремінь» - «Кристал» - 3:0 (Голи: Бєлоусов 9, Богданов 79, Павлик 90)
  • 30.09.18 «Кристал» - «Кремінь» - 1:0 (Гол: Малиш 65)
  • 18.04.19 «Кремінь» - «Кристал» - 1:0 (Гол: Задерецький 62)
  • 15.11.20 «Кремінь» - «Кристал» - 1:0 (Гол: Кривенко, 75 - Гливий 70 (нереалізований пенальті)


5 травня футбольний клуб «Кремінь» прийме харківський «Металіст 1925». Останній домашній матч у сезоні розпочнеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Вхід для вболівальників вільний за умови дотримання санітарних норм (дистанції та в масках).

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Кристал
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