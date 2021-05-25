Сьогодні, 25 травня, в Кременчуці зареєстрували 29 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 16 жінок віком від 21 до 82 років, 11 чоловіків віком від 35 до 80 років та 2 дитини - 4 та 8-річна. Із них 25 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 4 - в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 79 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.
Одужало 18 пацієнтів.
Всього зареєстровано 9063 випадків: одужало 8348, померло 257.