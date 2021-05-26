На Полтавщині «нарубали дров» на 2,5 мільйони гривень

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 596

За спричинення шкоди державі майже на 2,4 млн грн на Полтавщині повідомили про підозру лісничому та майстрові лісу одного з лісництв державного підприємства «Миргородське лісове господарство» (ч. 1 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України).





За даними слідства, перебуваючи на займаних посадах на момент вчинення кримінальних правопорушень, підозрювані при проведенні вибіркової санітарної рубки допустили незаконну порубку понад 300 дерев. Простіше кажучи — рубали все підряд: дуб, ясен, клен тощо, унаслідок чого державі спричинено збитки на загальну суму майже 2,4 млн грн.









За даними прокуратури Полтавщини досудове розслідування, слідчі та процесуальні дії тривають.





Довідково: усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави. Лісова охорона здійснює захист лісів на території України та має статус правоохоронного органу (ст. ст. 1, 89 Лісового кодексу України).