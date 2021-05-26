На ЗНО з англійської мови у Кременчуці не з'явилося 163 учасника

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Трьох не допустили через неповний пакет документів, один учасник спізнився і не зміг взяти участь у тестуванні

На ЗНО з англійської мови у Кременчуці, яке випускники складали 25 травня, зареєструвалися 1216 учасників, із них на тестування не з’явилося 163 особи. Про це інформує начальник департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик. Явка склала 87%.





Трьох не допустили через неповний пакет документів, один учасник спізнився і не зміг взяти участь у ЗНО.





У Кременчуці було 6 пунктів ЗНО для складання англійської мови – це Кременчуцькі гімназії №1, 8, 26, 28 та Кременчуцькі ліцеї №5, 6. Освітній округ Кременчук приймав учасників з нашого міста, а також з Горішніх Плавнів, Кременчуцького, колишніх Козельщинського, Глобинського, Семенівського районів.





Що стосується безпосередньо випускників кременчуцьких шкіл, 450 із них взяли участь у ЗНО з англійської мови, 13 учнів відмовилися від складання тестів.





Випадків підвищеної температури не виявили, також під час роботи пунктів не було порушень процедури тестування як працівниками, так і учасниками.





Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови оголосять до 18 червня.