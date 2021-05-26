Кременчуцьких гонщиків на «ХАДО-Максимум» переслідували технічні проблеми

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 419

Цими вихідними у Харкові відбулось відкриття чемпіонату Україні з автомобільного кросу «ХАДО-Максимум», організатором якого був автомобільний клуб «Харків». На трасі «Черкаська лозова», яка вже 25 років поспіль стає першим етапом чемпіонату України з автокросу, змагалися спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчука, Черкас, Чернівців, Запоріжжя, Маріуполя, Полтави, Кривого Рога, Дружківки, Донецька, Хмельницького та інших міст України.





Кременчук представляли 4 спортсмени, які змагалися у різних гоночних класах: Костянтин Бородавченко (ВАЗ-2108 №71) змагався в класах 8 та 10; Павло Заніздра (ЗАЗ-1102 №7) та Олександр Михайленко (ВАЗ-2108 №26) – в класі 8С; Олександр Цюпа (ВАЗ-2113 №77) – в класах 8С та Sprint.







Безхмарна спекотна погода в Харкові внесла свої корективи. Хоч як організатори не намагалися заливати трасу водою, але все ж гонка вийшла дуже пильною.





Наймасовішим став клас 8С – туди заявилось аж 17 учасників! Таку популярність цієї гоночної категорії можна легко пояснити, адже на старт в цьому класі допускаються лише автомобілі ВАЗ та ЗАЗ з приводом на передню вісь, з мінімальними доробками двигуна та підвіски, а також всі учасники цього класу повинні виступати на однакових шинах. Не дивно, що навіть багаторазові чемпіони вирішили підготувати свої автомобілі згідно регламенту цього поки ще молодого класу.













У суботу відбулись тренувальні та контрольні (кваліфікаційні) заїзди, а вже в неділю відбулись запеклі баталії на гоночній трасі «Черкаська лозова».





На жаль, деяких наших спортсменів увесь уік-енд переслідували технічні проблеми. Так, Костянтин Бородавченко через поломку підвіски не встиг вийти на старт фінального заїзду. А перед цим він феєрично виграв півфінал, випередивши одного за одним своїх суперників впродовж дистанції гонки.





Технічні проблеми не оминули Олександра Цюпу, через це він навіть не зміг стартувати в кваліфікації класу 8С. Тому він вирішив сконцентруватися на класі Sprint, де провів декілька впевнених заїздів та посів 4 місце в фінальній гонці класу.





Павло Заніздра гарно провів півфінальний заїзд, фінішув четвертим. У фінальному заїзді класу 8С стартував з 8 позиції та у дуже пильній гонці зміг піднятися на 6 позицію, на якій він і фінішував.



Олександр Михайленко перший півфінал провів невпевнено, посівши 7 місце і потрапивши в так званий «Фінал Б» (в цей заїзд потрапляють всі гонщики які посіли місце нижче 4-ї сходинки). Головні ідея заїзду «Фінал Б» в тому, що гонщики, які посіли перші два місця в цьому заїзді, хоча і з самих останніх позицій, але мають право стартувати в головному фіналі змагання.





На старті «Фіналу Б» Михайленку вдалось вирватися з 5 позиції на 2 і протягом 8 кіл дистанції гонки вести боротьбу з лідером заїзду. Але все ж на фініші заїзду він був 2-м. Фінальний заїзд стартував з 10 (останньої) позиції і в дуже пильній гонці зміг відіграти лише одну позицію і фінішувати 9-м.





Результати першого етапу чемпіонату України з автомобільного кросу «ХАДО-Максимум» приведені в офіційних таблицях.







Другий етап чемпіонату України з автомобільного кросу, згідно календаря Автомобільної Федерації України (FAU) відбудеться у Дніпрі 12 червня.