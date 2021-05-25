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«Корупція» погрожує закатати в червоний оксамит 24 міста України у великому національному турі

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 82

 

11 червня у нашому місті виступатиме Міша Крупін та гурт "Корупція". Концерт відбудеться у МПК о 19:00.

Зі спритністю кіношного лиходія Міша Крупін та гурт «Корупція» віртуозно розкривають людські серця. Тому що кожна пісня «за життя» і схожа на нескінченну і щиру розмову з випадковим попутником в купе, який трапляється раз в житті, і то, якщо пощастить.
Виконавець нео-шансону жонглює музичними стилями, однаково смакуючи джазові стандарти та одеський фольклор.
Поспішайте побачити «Корупцію» живцем у своєму місті.


Міша Крупін фантастично володіє не тільки всіма можливими музичними інструментами, а й власним тілом, унікальним тембром і глядацьким залом.


Той самий випадок, коли стати співучасником «корупціонера» страшенно приємно!

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Автор: marketing
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