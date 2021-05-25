Програма заміни аварійних мереж водоканалу: де у Кременчуці тече найчастіше

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 156

На сесії Кременчуцької міської ради 25 травня депутати розглянули питання про затвердження Програми заміни аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури на 2019-2021 роки.





Лариса Гориславець зауважила, що в пояснювальній записці до програми немає чіткої інформації, аби порівняти що було і що стало, і незрозуміло, в чому саме полягають зміни.









На це мер міста Віталій Малецький відповів, що в місті є багато проблемних ділянок. Наприклад, на перехресті вулиць Маслова і Першотравневої провалилась ділянка зливової каналізації, яка належить ДРСУ. Здавалося б, їм і ремонтувати - але за останні два місяці Водоканал робив там 16 розриттів. Зараз дві служби мають визначитися, хто відповідає за ремонт цієї ділянки.





Інший приклад - провали на колекторі по вулиці Леонова. Таких провалів останнім часом було близько 10.









Мер міста закликав депутатів довіряти КП «Кременчукводоканал» у питанні проведення заміни аварійних мереж:





- Тут немає ніякого злого умислу. Вони працюють по своєму сегменту, по своєму напрямку.





Також мер наголосив, що на вулиці Маслова перед вкладанням нового асфальту потрібно повністю перекласти аварійну ділянку за рахунок Водоканалу.





Програму депутати затвердили одноголосно.