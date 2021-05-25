Програма заміни аварійних мереж водоканалу: де у Кременчуці тече найчастіше

На сесії Кременчуцької міської ради 25 травня депутати розглянули питання про затвердження Програми заміни аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури на 2019-2021 роки.
Лариса Гориславець зауважила, що в пояснювальній записці до програми немає чіткої інформації, аби порівняти що було і що стало, і незрозуміло, в чому саме полягають зміни.
На це мер міста Віталій Малецький відповів, що в місті є багато проблемних ділянок. Наприклад, на перехресті вулиць Маслова і Першотравневої провалилась ділянка зливової каналізації, яка належить ДРСУ. Здавалося б, їм і ремонтувати - але за останні два місяці Водоканал робив там 16 розриттів. Зараз дві служби мають визначитися, хто відповідає за ремонт цієї ділянки.
Інший приклад - провали на колекторі по вулиці Леонова. Таких провалів останнім часом було близько 10.
Мер міста закликав депутатів довіряти КП «Кременчукводоканал» у питанні проведення заміни аварійних мереж:
Також мер наголосив, що на вулиці Маслова перед вкладанням нового асфальту потрібно повністю перекласти аварійну ділянку за рахунок Водоканалу.
Програму депутати затвердили одноголосно.