Труба чи лічильники? Депутати сперечалися довкола інвестпрограми Кременчуцької ТЕЦ

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 272 Коментарів: 2

Депутат Роженко пропонував «зняти» гроші із теплоізоляції (чи заміни) труб і спрямувати їх на встановлення будинкових лічильників

На сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 25 травня, депутати схвалили інвестпрограму ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Довкола питання виникли суперечки серед депутатів. Дві депутатські комісії – бюджетна та з питань промисловості, будівництва, підприємництва – пропонували зняти питання на доопрацювання. Та ці правки у підсумку не пройшли – більшість за них не проголосувала.





- «Восхищаюсь» нашим міським головою, як він блискавично протягнув питання, - заявив Денис Терещенко, голова комісії з промисловості.

Він нагадав, що КремТЕЦ у минулі роки не виконувала власні інвестпрограми та цікавився причинами невиконання цих зобов’язань. А також просив прозвітувати перед депутатам за виконання інвестпрограм за 5 років. Мер Віталій Малецький заперечив: ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» як юридична особа існує з 2018 року – тож по звіт за 5 років йтися не може.









Згодом заступник директора КремТЕЦ Наталія Макаруша пояснила, що єдина причина невиконання інвестпрограми – це не надходження коштів. Так, за підсумками опалювального сезону 2020-2021 років підприємство отримало 80 мільйонів збитків, а дебіторська заборгованість складає 273 млн грн. (Нагадаємо, після тарифних протестів уряд заборонив підвищувати тарифи на опалення.)





- Скажу чесно, ми працювали собі в збиток. Але ми виконали зобов’язання, - зазначила Макаруша.

Вона також повідомила, що борги населення складають 273 млн грн, а бюджету – 56 млн грн.





Депутат Олександр Роженко звернув увагу на те, що 2 млн 126 тис 13 коп передбачено на теплоізоляцію магістральної труби на Молодіжному (у районі парку «Кагамлицький»), яку вже один раз ізолювали в 2018 році.





- Вся проблема в тому, що по цих трубах «гуляють» мешканці Кременчука, - сказала Макаруша.





Виявилося, що труба потерпає від крадіжок: певні особи зрізають ізоляцію – і підприємство знову вкладає в неї гроші. Роженко запропонував замість цього спрямувати кошти на теплові лічильники в будинках (на лівобережжі, де тепло постачає КремТЕЦ, близько 300 будинків не обладнані лічильниками). Натомість, як з’ясувалося, злощасна труба (600 м у двотрубному вимірі) – у попередній інвестпрограмі (на 2020-2021 рік), і підприємство вже провело тендер та запланувало роботи на вересень. Наталія Макаруша зазначила, що ці роботи допоможуть знизити теплові втрати – а вони впливають на тариф.





Після довгих дискусій, де Роженко таки наполягав на тому, щоб підприємство все ж знайшло гроші на лічильники, нову інвестпрограму КремТЕЦ таки затвердили.





У ній два пункти про заміну ділянок аварійних мереж у центрі міста, які постійно рве, і де працівники КремТЕЦ часто ведуть «розкопки» та відкачують воду (до інвестпрограми прикладена купа дефектних актів):

ділянка на вулиці Мазепи (488 м у двотрубному вимірі, тобто в цілому 976 м);

ділянка на вулиці Шевченка до вул. 1905 року (1329 м у двотрубному вимірі – усього 2658 м).

Загальний обсяг інвестицій на дві великі труби – 10,1 млн грн.