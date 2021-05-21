«Кременчуцька ТЕЦ» просить у міста 10 мільйонів: питання направили на доопрацювання

Підприємство жодного разу не повернуло місту кошти, отримані за інвестиційними програмами минулих років
20 травня відбулося засідання комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торгівельного обслуговування та регуляторної політики. Депутати розглянули питання про затвердження інвестиційної програми модернізації ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».
Директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик розповів, що ТЕЦ потребує 10 100 850 гривень на розробку проєктної документації та заміну 960 метрів тепломереж по вул. Івана Мазепи. Повернути кошти місту підприємство планує з прибутків.
Така програма викликала у депутатів багато питань.
В минулі роки жодного разу «Кременчуцька ТЕЦ» не повернула кошти місту ані готівкою, ані у вигляді відремонтованих тепломереж. Проте, відсоток на модернізацію був закладений в бюджет підприємства – а отже і в діючий тариф для населення.
Згадали й про те, що зараз триває судовий процес з «Полтаваобленерго». Чотири мільйони місто вже відсудило, а ще за 28 мільйонів продовжує боротися.
Іван Москалик нагадав, що ситуація з прибутками теплопостачальників неоднозначна:
- За останній рік змінилася ціна на газ. Наприклад, КП «Теплоенерго» у період з жовтня 2020 по квітень 2021 недоотримало близько 16 мільйонів гривень. А ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» від надання послуг населенню отримало майже 49 мільйонів збитків.
Денис Терещенко наголосив, що питання прибутків або збитків ТЕЦ ніяк не стосується питання про виконання підприємством фінансових зобов’язань. А такі зобов’язання не виконуються навіть частково.
Питання про затвердження інвестиційної програми одноголосно вирішили зняти на доопрацювання. Івану Москалику запропонували зібрати робочу нараду, запросити керівника ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для надання пояснень і чіткого графіка виконання фінансових зобов’язань.