Жити в кременчуцьких багатоповерхівках небезпечно

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 816 Коментарів: 4

У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює.





Про це вчора, 19 травня на відеоконференції повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.





19 травня голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, у режимі та з дотриманням усіх карантинних вимог провів засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.





На нараді наголошувалось, що керівникам територіальних громад та управителям будинків підвищеної поверховості варто провести монтування або ремонт систем протипожежного захисту будинків, розглянути можливість створення об’єднаної диспетчерської служби з підключенням до неї житлових будинків підвищеної поверховості відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечити працездатність внутрішнього протипожежного водогону та укомплектованість пожежних кран-комплектів цих будинків відповідним протипожежним обладнанням та інвентарем.





- Безпека людей завжди повинна бути на першому місці, а тому необхідно докласти максимум зусиль для створення безпечних та комфортних умов для життя громадян. Надійний захист та ефективна протидія вогняній стихії дасть можливість у разі виникнення надзвичайної події мінімізувати наслідки та вчасно надати допомогу, - резюмував Володимир Салогуб.