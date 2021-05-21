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Жити в кременчуцьких багатоповерхівках небезпечно

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 816 Коментарів: 4

 

У рятувальників чимало претензій до стану систем протипожежного захисту будинків

У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює.


Про це вчора, 19 травня на відеоконференції повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.


19 травня голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, у режимі та з дотриманням усіх карантинних вимог провів засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.


На нараді наголошувалось, що керівникам територіальних громад та управителям будинків підвищеної поверховості варто провести монтування або ремонт систем протипожежного захисту будинків, розглянути можливість створення об’єднаної диспетчерської служби з підключенням до неї житлових будинків підвищеної поверховості відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечити працездатність внутрішнього протипожежного водогону та укомплектованість пожежних кран-комплектів цих будинків відповідним протипожежним обладнанням та інвентарем.


- Безпека людей завжди повинна бути на першому місці, а тому необхідно докласти максимум зусиль для створення  безпечних та комфортних умов для життя громадян. Надійний захист та ефективна протидія вогняній стихії дасть можливість у разі виникнення надзвичайної події мінімізувати наслідки та вчасно надати допомогу, - резюмував Володимир Салогуб.
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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
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Коментарі: 4

507
s2e7r8g:
Сьогодні, 09:36

     У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює...

    Где, в коком доме они вообще нашли вышеперечисленное?


11 0
520
shtai:
Сьогодні, 10:04

Цитата: s2e7r8g

     У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює...

    Где, в коком доме они вообще нашли вышеперечисленное?

Многое из этого есть в 101 доме на Бреста. Или по крайней мере недавно было )))


0 1
507
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:10

Цитата: shtai
Цитата: s2e7r8g

     У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює...

    Где, в коком доме они вообще нашли вышеперечисленное?

Многое из этого есть в 101 доме на Бреста. Или по крайней мере недавно было )))

И что, и внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами и рукавами, и огнтушители на этажах, и пож.сигнализация? Не верю.


1 1
520
shtai:
Сьогодні, 13:15

Цитата: s2e7r8g
Цитата: shtai
Цитата: s2e7r8g

     У Кременчуці 14 з 16 багатоповерхівок мають несправний внутрішній протипожежний водопровід та відсутні первинні засоби пожежогасіння, ще в 9 будинках відсутня система пожежної сигналізації, в двох — відсутнє обладнання системи димовідведення, а в 12 будинках система димовідведення не працює...

    Где, в коком доме они вообще нашли вышеперечисленное?

Многое из этого есть в 101 доме на Бреста. Или по крайней мере недавно было )))

И что, и внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами и рукавами, и огнтушители на этажах, и пож.сигнализация? Не верю.

Да, на каждом этаже ящик с пожарным рукавом и краном, пожарная сигнализация. Огнетушителей не видел. По другому раньше 14-этажки не строили.


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