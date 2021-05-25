Кременчук

У Кременчуці є вільні путівки до дитячого табору «Еколог» на І зміну

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Поїхати можуть діти працівників бюджетної сфери або діти, які перебувають на диспансерному обліку з 30% батьківською доплатою 2100 грн

У департаменті у справах сімей та дітей є вільні путівки до обласного дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на І оздоровчу зміну з 29 травня по 18 червня.


Як повідомляє мерія Кременчука, поїхати можуть діти працівників бюджетної сфери АБО діти, які перебувають на диспансерному обліку з 30% батьківською доплатою 2100 грн (вік від 7 до 17 років).


Організація проїзду дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку забезпечується безпосередньо батьками.


За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону: 098-839-11-61.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: оздоровление детей дети-инвалиды путевки
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