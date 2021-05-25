Кременчук, Спорт, Кременчуг

Комплект нагород завоювали кременчужанки на чемпіонаті з городкового спорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 220 Коментарів: 1

 

На фото ліворуч: Весеніна, Малько, Захарова, Терещенко, Севрюк, Ляшенко, Коваль

У Києві відбувся 2 етап Кубку України серед чоловіків та жінок і чемпіонат України серед юнаків та дівчат з городкового спорту. Змагання проходили з 21 до 23 травня.


Полтавську область представляли вихованці спортивного клубу Кременчуцького національного університету, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Севрюка. 


Успішно виступили в кубкових змаганнях майстри спорту Альона Захарова, Світлана Весеніна та Світлана Коваль, які посіли відповідно перше, друге та третє місця.


У змаганнях серед дівчат першою була Софія Малько, учениця 9-А класу ліцею «Політ», а у юнаків друге місце посів Іван Терещенко,  учень 5-В класу ліцею №11 «Гарант», який вперше взяв участь у змаганнях такого рівня. 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: городки
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

8
александр:
Сьогодні, 16:19

Мне кажется городковый спорт в Кременчуге только и держится из-за стараний Николая Севрюка. 


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх