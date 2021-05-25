Комплект нагород завоювали кременчужанки на чемпіонаті з городкового спорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 220 Коментарів: 1

У Києві відбувся 2 етап Кубку України серед чоловіків та жінок і чемпіонат України серед юнаків та дівчат з городкового спорту. Змагання проходили з 21 до 23 травня.





Полтавську область представляли вихованці спортивного клубу Кременчуцького національного університету, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Севрюка.





Успішно виступили в кубкових змаганнях майстри спорту Альона Захарова, Світлана Весеніна та Світлана Коваль, які посіли відповідно перше, друге та третє місця.





У змаганнях серед дівчат першою була Софія Малько, учениця 9-А класу ліцею «Політ», а у юнаків друге місце посів Іван Терещенко, учень 5-В класу ліцею №11 «Гарант», який вперше взяв участь у змаганнях такого рівня.