Кременчук

У Кременчуці можуть з'явитися системи оповіщення «Бабуїн» і «Павіан»

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 578 Коментарів: 3

 

Відповідний грант готовий надати місту словенький банк

На сесії Кременчуцької міської ради Віталій Малецький розповів, що цього року в спеціальному фонді бюджету міста недостатньо коштів, але пропозиція по закупівлі нових систем оповіщення є.


- Цього року в бюджеті Кременчука не вистачає 200 тисяч гривень для того, щоб Міністерство фінансів підтримало проєкт щодо встановлення нових систем оповіщення. Проєкт запланований в рамках співпраці зі словенським «Есімбанком». Вони готові надати нам грант на закупку їхніх систем оповіщення «Бабуїн» та «Павіан», - розповів мер.


Але навіть невеличкий кредит у 1,5 мільйони євро місто зараз не може собі дозволити. Можливо, кошти на це будуть закладені наступного року.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: системи оповіщення кредит
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Коментарі: 3

523
shtai:
Сьогодні, 15:50

А що зі старими не так?


8 0
1 173
hunter:
Сьогодні, 16:22

Цитата: shtai

А що зі старими не так?

Надо срочно пополнить запасы откатами,а Вы задаете такие не удобные вопросы.


5 0
329
shoni1970:
Сьогодні, 16:31

Зачем нам эти бабуины с павианами? У нас есть мерская газета, которая орет не хуже рупора, правда орет одно и то же.


5 0

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