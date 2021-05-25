У Кременчуці можуть з'явитися системи оповіщення «Бабуїн» і «Павіан»

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 578 Коментарів: 3

На сесії Кременчуцької міської ради Віталій Малецький розповів, що цього року в спеціальному фонді бюджету міста недостатньо коштів, але пропозиція по закупівлі нових систем оповіщення є.





- Цього року в бюджеті Кременчука не вистачає 200 тисяч гривень для того, щоб Міністерство фінансів підтримало проєкт щодо встановлення нових систем оповіщення. Проєкт запланований в рамках співпраці зі словенським «Есімбанком». Вони готові надати нам грант на закупку їхніх систем оповіщення «Бабуїн» та «Павіан», - розповів мер.





Але навіть невеличкий кредит у 1,5 мільйони євро місто зараз не може собі дозволити. Можливо, кошти на це будуть закладені наступного року.