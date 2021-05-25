Кременчук

Депутати погодили участь КТУ імені Л.Я. Левітана у проєкті з кредитування

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 271

 

Це - лише попереднє погодження, детальні умови розглянуть пізніше

Під час сесії міської ради Кременчука депутати розглянули питання про участь комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».


Олександр Плескун попросив мера Малецького уточнити, що це - саме попереднє погодження, а детально кредитний договір розглядатимуть і підписуватимуть наступного року.


Віталій Малецький підтвердив слова депутата, адже на даний момент в сеціальному фонді бюджету міста не вистачає коштів навіть на менш дороговартісні кредити:


Це - лише перший невеличкий крок, в цьому питанні ми будемо рухатись поступово.


Лариса Гориславець зазначила, що перед тим як остаточно погоджувати такий великий проєкт, варто було б отримати інформацію щодо фінансової звітності Кременчуцького тролейбусного управління імені Л.Я. Левітана, адже зараз вона закрита від депутатів.


Рішення про попереднє погодження на участь комунального підприємства у проєкті Міський громадський транспорт України ІІ прийняли одноголосно.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: КТУ тролейбусне управління кредит
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