У Кременчуці малечу з інвалідністю катали на катері

Вчора, 14:31 Переглядів: 1 060

Благодійний захід до Дня захисту прав дітей для Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю «СОІУ» влаштувала група компаній «Кременчукгаз» ТОВ КГ_Груп сьогодні, 25 травня.





- Ми влаштували для дітей та їх супроводу прогулянку Дніпром на катері. Кожен із 44 учасників заходу отримав солодощі, набір посуду та брендовані чашки. На причалі дитячий «Джем-клуб» влаштував розважальну програму з музичним оформленням. Це лише невеличка допомога родинам, які потрапили у складні життєві умови (разом з дітьми з інвалідністю), - говорить голова ГО Катерина Кунавіна, зазначаючи, що її мрією є Центр денного перебування дітей і людей, старших 18 років (з інвалідністю), де мама могла би залишити дитину на 2 години або на пів дня, щоб сходити до лікаря, в соцустанову, просто прогулятися чи виспатися.









- Хотілося б побачити в Кременчуці майданчик для дітей з особливими потребами, гуртки чи секції - щоб діти різних нозологій могли весело проводити час, щоб разом зі здоровими дітьми грали і відпочивали. Таким чином процес соціалізації проходив би природньо, а суспільство навчилося б приймати таких дітей, - додала вона.









Слід зазначити, коли народжується дитина з особливими потребами, то вся сім'я залучена до процесу її догляду й реабілітації. Відповідно, ці діти можуть мати багато проблем і комплексів. Є таке прислів'я: «Якщо вам дали лимон, зробіть із нього лимонад!»









- Вони не впадають у відчай і підтримують одне одного. Найголовнішим своїм досягненням команда цих мам вважає готовність невербальних дітей із радісним настроєм іти в суспільство. В них є прийняття, їхні діти беруть участь в сценках, записі відео. Під час пандемії свої роботи вони відправляли на онлайн-фестивалі та отримували за це грамоти й подарунки. Діти беруть участь в спартакіадах, грають в шашки, кеглі, дартс, бочу. Вони читають вірші, малюють, танцюють. Вони вміють дружити і радіти життю, - говорять організатори заходу.



