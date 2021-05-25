Кременчуцькі волонтери отримали подяки від військових за проявлену допомогу

Подяки вручив міський голова Віталій Малецький на засіданні сесії Кременчуцької міської ради
На сесії Кременчуцької міської ради 25 травня подяку вручили кременчужанам за вклад у життя військового підрозділу. Подяку від 92 окремої механізованої бригади вручили Івану Білоусу.
За неоціненний вклад в життя військового підрозділу, за високі моральні якості, громадянську позицію, патріотизм, проявлену турботу та всебічну допомогу під час виконання завдань в зоні ООС, - йдеться у подяці.
Також подяки від 92 бригади отримали Володимир Машошін (меценат та директор ПП «Каравай») та Геннадій Іванян (депутат від «Опозиційної платформи за життя»).
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука