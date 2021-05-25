Кременчуцькі волонтери отримали подяки від військових за проявлену допомогу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 330

На сесії Кременчуцької міської ради 25 травня подяку вручили кременчужанам за вклад у життя військового підрозділу. Подяку від 92 окремої механізованої бригади вручили Івану Білоусу.





За неоціненний вклад в життя військового підрозділу, за високі моральні якості, громадянську позицію, патріотизм, проявлену турботу та всебічну допомогу під час виконання завдань в зоні ООС, - йдеться у подяці.





Також подяки від 92 бригади отримали Володимир Машошін (меценат та директор ПП «Каравай») та Геннадій Іванян (депутат від «Опозиційної платформи за життя»).



