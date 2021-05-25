Кременчук

Кременчуцькі волонтери отримали подяки від військових за проявлену допомогу

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Подяки вручив міський голова Віталій Малецький на засіданні сесії Кременчуцької міської ради

На сесії Кременчуцької міської ради 25 травня подяку вручили кременчужанам за вклад у життя військового підрозділу. Подяку від 92 окремої механізованої бригади вручили Івану Білоусу. 


За неоціненний вклад в життя військового підрозділу, за високі моральні якості, громадянську позицію, патріотизм, проявлену турботу та всебічну допомогу під час виконання завдань в зоні ООС, - йдеться у подяці. 


Також подяки від 92 бригади отримали Володимир Машошін (меценат та директор ПП «Каравай») та Геннадій Іванян (депутат від «Опозиційної платформи за життя»). 


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: сесія допомога війна ООС АТО
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