Кременчуцьких тхеквондистів відзначили грамотами

Вітаємо кременчуцьких спортсменів:)
Тхеквондистів з Кременчука відзначили перед початком сесії Кременчуцької міської ради. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо (ВТФ), високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави міста Кременчука грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначили:
- Софія Покотило, кандидат у майстри спорту України, чемпіонка України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;
- Анна Скриль, кандидат у майстри спорту України, срібна призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;
- Максим Федоренко, призер чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;
- Марія Демусенко, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;
- Ірина Компанієць, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів.
Також за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту відзначили Василя Кареліна - тренера відділення тхеквондо (ВТФ) Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука