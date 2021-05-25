Кременчуцьких тхеквондистів відзначили грамотами

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Тхеквондистів з Кременчука відзначили перед початком сесії Кременчуцької міської ради. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо (ВТФ), високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави міста Кременчука грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначили:





Софія Покотило, кандидат у майстри спорту України, чемпіонка України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;

Анна Скриль , кандидат у майстри спорту України, срібна призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;

, кандидат у майстри спорту України, срібна призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів; Максим Федоренко, призер чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;

Марія Демусенко, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;

Ірина Компанієць, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів.

Також за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту відзначили Василя Кареліна - тренера відділення тхеквондо (ВТФ) Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи.



