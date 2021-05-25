Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцьких тхеквондистів відзначили грамотами

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 448

 

Вітаємо кременчуцьких спортсменів:) 

Тхеквондистів з Кременчука відзначили перед початком сесії Кременчуцької міської ради. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо (ВТФ), високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави міста Кременчука грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначили:


  • Софія Покотило, кандидат у майстри спорту України, чемпіонка України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;
  • Анна Скриль, кандидат у майстри спорту України, срібна призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів;
  • Максим Федоренко, призер чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;
  • Марія Демусенко, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів;
  • Ірина Компанієць, призерка чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ)  серед кадетів.

 

Також за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту відзначили Василя Кареліна - тренера відділення тхеквондо (ВТФ) Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи.


Кременчужанка Софія Покотило стала чемпіонкою України Taekwondo WTF
1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: тхеквондо сесія нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх