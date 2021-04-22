Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанка Софія Покотило стала чемпіонкою України Taekwondo WTF

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 898

 

У скарбничці нагород срібло та три бронзові нагороди

Вчора, 21 квітня, у Харкові закінчився чемпіонат України з Taekwondo WTF. Як повідомив президент федерації Кременчука з Taekwondo WTF Олександр Березянський, наші спортсмени завоювали весь комплект нагород. 


Ці змагання стали першими для кременчуцьких спортсменів після річної перерви пов'язаної з карантином. 


Чемпіонкою України у ваговій категорії 52 кг стала Софія Покотило. Спортсменка провела три поєдинки й здобула золоту нагороду. Також дівчина отримала звання Майстра спорту. 


  


Срібною призеркою чемпіонату України стала Анна Скриль (59 кг, провела 3 поєдинки). 


Три бронзові нагороди здобули: 

  • Максим Федоренко - 49 кг, 4 поєдинки;
  • Ірина Компанієць - 55 кг, 2 поєдинки;
  • Марія Демусенко - 29 кг, 2 поєдинки.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олександр Березянський
Теги: Taekwondo
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