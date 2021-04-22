Кременчужанка Софія Покотило стала чемпіонкою України Taekwondo WTF

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 898

У скарбничці нагород срібло та три бронзові нагороди

Вчора, 21 квітня, у Харкові закінчився чемпіонат України з Taekwondo WTF. Як повідомив президент федерації Кременчука з Taekwondo WTF Олександр Березянський, наші спортсмени завоювали весь комплект нагород.





Ці змагання стали першими для кременчуцьких спортсменів після річної перерви пов'язаної з карантином.





Чемпіонкою України у ваговій категорії 52 кг стала Софія Покотило. Спортсменка провела три поєдинки й здобула золоту нагороду. Також дівчина отримала звання Майстра спорту.







Срібною призеркою чемпіонату України стала Анна Скриль (59 кг, провела 3 поєдинки).





Три бронзові нагороди здобули: