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Шахраї «захистили персональні дані» кременчужанки за 23 тисячі гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 572

Не ведіться на дзвінки «з банку» з проханням назвати код з СМС

Вчора, 21 квітня, в поліцію звернулась 34-річна кременчужанка. Вона вирішила разом з особою, яка представилась працівником банку, захистити свої персональні дані. Захист, звісно, передбачав те, що жінка повідомить усі цифри зі своєї платіжної картки, а потім ще назве код з СМС, яким підтвердить списання 22 800 гривень.

 

Нагадаємо, інформація про шлях проведення та суму операції вказується в тексті повідомлення від банку разом з кодом підтвердження.

 

Поліція вже зацікавилась таким іноваційним способом захисту особистої інформації і прагне детальніше поспілкуватись з особою, яка впроваджує в нашому місті такі передові технології, та розпитати про особливості методу. У разі плідної співпраці правоохоронці готові запропонувати винахідникам до 12 років абонементу на безкоштовне проживання у комфортній 20-метровій кімнаті разом з такими ж ентузіастами.

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Автор: Леонід Книш
Теги: шахрайство
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