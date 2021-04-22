Шахраї «захистили персональні дані» кременчужанки за 23 тисячі гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 572

Не ведіться на дзвінки «з банку» з проханням назвати код з СМС

Вчора, 21 квітня, в поліцію звернулась 34-річна кременчужанка. Вона вирішила разом з особою, яка представилась працівником банку, захистити свої персональні дані. Захист, звісно, передбачав те, що жінка повідомить усі цифри зі своєї платіжної картки, а потім ще назве код з СМС, яким підтвердить списання 22 800 гривень.