У кінці вихідного дня: Більше тільки в Україні. Що у нас най-най-най?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 218

Іноді Україна дивує нас своїми рекордами. Так, усі ми знаємо, що наша держава найбільша за площею у Європі. А дехто з глядачів може пам’ятати із попередніх випусків, що українці створили найбільший літак та найдовший музичний інструмент. Проте це далеко не всі рекорди, якими ми можемо вихвалятися.





У Тернопільській області розташована найдовша у світі гіпсова печера, а у херсонській - найбільший штучний ліс. Що ще в Україні най-най-най? Дивіться у цьому випуску від Української інфографіки цікаві факти про найдовші, найбільші та інші най-най речі в Україні.









Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.