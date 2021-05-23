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У кінці вихідного дня: Більше тільки в Україні. Що у нас най-най-най?

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 218

 

Цікаві факти про Україну

Іноді Україна дивує нас своїми рекордами. Так, усі ми знаємо, що наша держава найбільша за площею у Європі. А дехто з глядачів може пам’ятати із попередніх випусків, що українці створили найбільший літак та найдовший музичний інструмент. Проте це далеко не всі рекорди, якими ми можемо вихвалятися.


У Тернопільській області розташована найдовша у світі гіпсова печера, а у херсонській - найбільший штучний ліс. Що ще в Україні най-най-най? Дивіться у цьому випуску від Української інфографіки цікаві факти про найдовші, найбільші та інші най-най речі в Україні.



Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: Україна рекорд
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