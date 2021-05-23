Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 24 травня: графік відключень

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 440

 

Причина – проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 24 травня в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.


З 05.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Весняна;
  • вул. Нечая;
  • вул. Короленка;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Лугова;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Лісна;
  • вул. Зелена;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Кільцева;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Дачний;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пров. Седова;
  • пров. Нечая;
  • пров. Центральний;
  • пров. Пугачова;
  • пров. Весняний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Градізький;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Пирогова;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Громадянський;
  • пр. Весняний;
  • пр. Дачний;
  • пр. Річний;
  • туп. Пугачова.

З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Кооперативна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Макаренка;
  • пров. Західний;
  • пр. Макаренка;
  • 2-й пр. Макаренка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка;
  • туп. Юрія Кондратюка.

З 08.00 до 17.00 очікуються перебої з електропостачанням за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Приходька, 113-135;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Винахідників Бикова;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів.

З 12.00 до 17.00 без світла залишаться кременчужан, що проживають за адресами:

  • вул. Кооперативна, 1а;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Лугова;
  • пр. Луговий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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