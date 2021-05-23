Хто з кременчужан залишиться без світла 24 травня: графік відключень

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 440

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 24 травня в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.





З 05.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Бригадна;

вул. Затонна;

вул. Недогарська;

вул. Весняна;

вул. Нечая;

вул. Короленка;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Лугова;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Ботанічна;

вул. Пугачова;

вул. Лісна;

вул. Зелена;

вул. Пирогова;

вул. Кільцева;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. Річний;

пров. Затонний;

пров. Набережний;

пров. Водний;

пров. Седова;

пров. Нечая;

пров. Центральний;

пров. Пугачова;

пров. Весняний;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Градізький;

пров. Зв'язковий;

пров. Пирогова;

пр. Бригадний;

пр. Громадянський;

пр. Весняний;

пр. Дачний;

пр. Річний;

туп. Пугачова.

З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Кооперативна;

вул. Юрія Кондратюка;

пров. Кооперативний;

пров. Макаренка;

пров. Західний;

пр. Макаренка;

2-й пр. Макаренка;

1-й пр. Юрія Кондратюка;

туп. Юрія Кондратюка.

З 08.00 до 17.00 очікуються перебої з електропостачанням за адресами:

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Манагарова;

вул. Східна;

вул. Левітана;

вул. Господарська;

вул. Попова;

вул. Суворова;

вул. Приходька, 113-135;

вул. Верхньодніпровська;

вул. 3-х Космонавтів;

вул. Ростовська;

вул. Олександрійська;

пров. Винахідників Бикова;

пров. Господарський;

пров. Декабристів.

З 12.00 до 17.00 без світла залишаться кременчужан, що проживають за адресами: