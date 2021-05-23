Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь-АТО» без гри переміг суперника у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 209

 

Кременчуцька команда мала зіграти з дніпрянами

Сьогодні, 23 травня, футболісти «Кремінь-АТО» без бою перемогли «Дніпро-АТО». На жаль, суперник не міг приїхати до Кременчука і їм зарахували технічну поразку. 


29 травня кременчужани зіграють на виїзді проти «18 бригади» ЗСУ Полтава. 



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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-АТО
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