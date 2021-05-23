«Кремінь-АТО» без гри переміг суперника у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 209

Сьогодні, 23 травня, футболісти «Кремінь-АТО» без бою перемогли «Дніпро-АТО». На жаль, суперник не міг приїхати до Кременчука і їм зарахували технічну поразку.





29 травня кременчужани зіграють на виїзді проти «18 бригади» ЗСУ Полтава.







