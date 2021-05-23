Вакцини Pfizer та AstraZeneca достатньо ефективні проти індійського штаму

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 312

Дослідження проводили на майже 12700 зразках, з них 1054 належали до індійського штаму

Агентство громадського здоров’я Англії провело дослідження ефективності вакцин Pfizer та AstraZeneca проти індійського і британського штамів COVID-19, повідомляє BBC.





Результати показують високу ефективність обох вакцин після введення другої дози проти обох штамів вірусу.





Так, Pfizer запобігла розвитку симптомів через 2 тижні після щеплення у 88% випадків проти індійського і у 93% проти британського штамів. Щодо AstraZeneca, показники становлять 60% та 66% відповідно.





Після введення першої дози ефективність дещо нижча і складає 33% проти індійського та 50% проти британського штамів.





Також дослідження ще раз підтвердило збільшення ефективності AstraZeneca у випадках, коли між першим та другим щепленням пройшло більше часу.