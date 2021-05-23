Академія «Кременя» фінішувала в ТОП-5 чемпіонату ДЮФЛУ

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 279

Матчами проти харківського «Майстра м'яча» юнацькі команди «Кременя» завершили сезон у Вищій лізі ДЮФЛУ. За підсумками чемпіонату «синьо-білі» у загальному заліку стали 4-ми серед десятьох учасників.





Команди усіх вікових категорій демонстрували гідну гру.

U-17. «Кремінь» - «Майстер м'яча» - 3:1



Вихованці Євгена Маринича фінішували шостими. Капітан Артем П'ятибрат увійшов у п'ятірку кращих бомбардирів у своїй віковій категорії. На його рахунку 16 голів у ворота суперників.

U-16 «Майстер м'яча» - «Кремінь» - 3:1



Підопічні Олександра Янковського завершили сезон на 5 сходинці турнірної таблиці.

U-15 «Кремінь» - «Майстер м'яча» - 3:1



Вихованці Олександра Зозулі посіли 5 місце в турнірній таблиці. Нападник Матвій Ковальов увійшов у десятку кращих бомбардирів. На його рахунку 13 голів.

U-14 «Майстер м'яча» - «Кремінь» - 1:8



Вихованці Сергія Мурадяна поставили "жирну крапку" в чемпіонаті, розгромно перемігши на виїзді харків'ян. Одразу четверо нападників «Кремінь» U-14 увійшли в десятку кращих нападників. Очолив список Богдан Степанов (20 голів), на 4 місці Владислав Бондаренко (9), далі Максим Скрипкевич (7) та Іван Лихоліт (6).





U-15 «Фламінго» - «Гірник-Спорт» - 0:2



Вихованці Ярослава Здирка виступали у Першій лізі ДЮФЛУ за сусідню команду з Горішніх Плавнів - «Фламінго».



