Академія «Кременя» фінішувала в ТОП-5 чемпіонату ДЮФЛУ

Матчами проти харківського «Майстра м'яча» юнацькі команди «Кременя» завершили сезон у Вищій лізі ДЮФЛУ. За підсумками чемпіонату «синьо-білі» у загальному заліку стали 4-ми серед десятьох учасників.
Команди усіх вікових категорій демонстрували гідну гру.
Вихованці Євгена Маринича фінішували шостими. Капітан Артем П'ятибрат увійшов у п'ятірку кращих бомбардирів у своїй віковій категорії. На його рахунку 16 голів у ворота суперників.
Підопічні Олександра Янковського завершили сезон на 5 сходинці турнірної таблиці.
Вихованці Олександра Зозулі посіли 5 місце в турнірній таблиці. Нападник Матвій Ковальов увійшов у десятку кращих бомбардирів. На його рахунку 13 голів.
Вихованці Сергія Мурадяна поставили "жирну крапку" в чемпіонаті, розгромно перемігши на виїзді харків'ян. Одразу четверо нападників «Кремінь» U-14 увійшли в десятку кращих нападників. Очолив список Богдан Степанов (20 голів), на 4 місці Владислав Бондаренко (9), далі Максим Скрипкевич (7) та Іван Лихоліт (6).
Вихованці Ярослава Здирка виступали у Першій лізі ДЮФЛУ за сусідню команду з Горішніх Плавнів - «Фламінго».