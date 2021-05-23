«Кремінь-2» у грі з «Геологією-2» здійснив камбек у першому таймі

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 260

























































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 23 травня, вихованці МФК «Кремінь» 2004-2005 років народження розпочали виступ у чемпіонаті Полтавської області. Наші хлопці з перемоги розпочали чемпіонат.





«Кремінь-2» - «Геологія-2» - 2:1

Голи: Пятибрат 37, Кужина 42 – Шинбаков 16

«Кремінь-2»: Андрєєв, Халілов, Гонтар, Мжавія, Ульянко, Оденцов, Оленченко, Геймур, Щербак, Пятибрак (к), Кужина. Запасні: Арустамян, Мороз, Худієнко, Закидальський, Стецюк, Селезньов. Тренер: Олександр Янковський

«Геологія-2»: Ноженко, Остапець (к), Скляр, Дудник, Куличенко, Дейнека, Кухта, Ларченко, Шинбаков, Лисиц ,Куліченко. Заасні: Воронько, Аліфанов, Жильченко, Чемерис, Соловей, Волосян. Тренер: Сергій Невідомий





Головний арбітр: Олександр Троян

Арбітри: Сергій Коломієць і Роман Новак (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Павло Брюхов (Кременчук)





Все вирішилося у першому таймі. Першою рахунок відкрила «Геологія-2» - на 16 хв на добиванні зіграв Шинбаков. До перерви «Кремінь-2» не лише відновив паритет в матчі, а й зміг вийти вперед. Спочатку капітан Артем Пятибрат зрівняв рахунок на 37 хв, а за кілька хвилин Єгор Кужина поставив остаточну крапку в матчі.





«Кремінь-2» з перемоги стартує в чемпіонаті Полтавської області та хорошою грою привітали гравця «кремінь-2» Дато Мжавію з Днем народження.





Результати 2 туру в групі Б:

«Гірник Спорт-2» – «Семенівка» - 1:1

«Дружба» (Очеретувате) – «Альтаір» (Бутенки) - 2:2

«Темп» (Градизьк) – «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:2

29 травня «Кремінь-2» у Бутенках зіграє з «Альтаїром».