Що робити, якщо вкусила бджола, оса або джміль?

Наближається літо і багато хто мріє про відпочинок на природі. А там на свіжу здобич вже чекають крихітні хижаки – комахи. Тому важливо знати, як надавати першу допомогу при комашиних укусах.
У разі, якщо в постраждалого немає алергії на укуси бджіл, ос або джмелів, варто чекати лише набряку та невеличкого болю. Проте алергікам слід бути обережними.
Пам’ятайте кілька простих правил, які допоможуть запобігти виникненню алергічної реакції:
Зняти біль та набряк допоможе компрес, змочений в лимонному соку, оцтовому розчині або спирті. Також з цим допоможуть фрукти або овочі: половинка цибулі, часника, помідора або яблука, прикладена до ранки, одразу зменшить симптоми. Навіть подорожник стане в нагоді!