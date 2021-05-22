Що робити, якщо вкусила бджола, оса або джміль?

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 102

Кілька простих порад, які допоможуть коли поруч немає аптечки

Наближається літо і багато хто мріє про відпочинок на природі. А там на свіжу здобич вже чекають крихітні хижаки – комахи. Тому важливо знати, як надавати першу допомогу при комашиних укусах.





У разі, якщо в постраждалого немає алергії на укуси бджіл, ос або джмелів, варто чекати лише набряку та невеличкого болю. Проте алергікам слід бути обережними.





Пам’ятайте кілька простих правил, які допоможуть запобігти виникненню алергічної реакції:

Пийте більше води, щоб зменшити загальну токсичну реакцію. Окрім звичайної води підійде солодка вода або гарячий чай з цукром.

Зробіть холодний компрес на місці укусу. Можна взяти рушник або шматочок тканини.

Якщо є така можливість, бажано змочити компрес в розчині харчової соди (1 ч.л. соди на стакан води) та прикласти його до рани на 20 хвилин.

Шматочок цукру, змочений у воді, допоможе витягти отруту з місця укусу.

Аби попередити алергічну реакцію, бажано випити антигістамінний засіб.

Зняти біль та набряк допоможе компрес, змочений в лимонному соку, оцтовому розчині або спирті. Також з цим допоможуть фрукти або овочі: половинка цибулі, часника, помідора або яблука, прикладена до ранки, одразу зменшить симптоми. Навіть подорожник стане в нагоді!