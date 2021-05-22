Зграя, Сибір та смертельний еліксир: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Анастасія Нікуліна «Зграя»
Їм – майже 18, і в кожного є що приховувати.
П’ятеро хлопців щодня кидають виклик міським висоткам і самим собі. Паркур – це стиль життя, челендж – постійно робити щось неможливе. Адже, коли ти трейсер, меж не існує: є лише перешкоди.
Загадкова незнайомка Таша – новий друг чи ще одне випробування? Чи зможуть вони протистояти небезпеці й подолати власні страхи? Без команди їм буде важко, але разом вони завжди сильніші, разом вони – «зграя».
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Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»Дія цього роману розпочинається взимку 1930 року в глухому татарському селі. Зулейху разом із сотнями переселенців відправляють до Сибіру. Селяни, ленінградські інтелігенти та кримінальники, мусульмани та християни, язичники та атеїсти, росіяни, татари, німці, чуваші – усі вони зустрінуться на берегах Ангари, кожного дня відстоюючи своє право на життя.
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Марион Пьери «Смертельный эликсир»
Молодий учений Франсуа Тарпі працює над створенням еліксиру вічної молодості, рецепт якого готовий купити багатий паризький фабрикант Дюлок. Таємно він проводить моторошні експерименти. За волею випадку учений дізнається про загадкових жителів села Нуає. Карлики-відлюдники, дивовижна моложавість яких породила забобонні чутки. Здається, ключ до розгадки в руках Франсуа. Але тепер ученого звинувачують у нелегальній операції і запроторюють до в’язниці. А тим часом із підвалу його будинку на світ виходить те, що здатне знищите все містечко...