Зграя, Сибір та смертельний еліксир: що новенького почитати кременчужанам

Анастасія Нікуліна «Зграя»

Їм – майже 18, і в кожного є що приховувати.

П’ятеро хлопців щодня кидають виклик міським висоткам і самим собі. Паркур – це стиль життя, челендж – постійно робити щось неможливе. Адже, коли ти трейсер, меж не існує: є лише перешкоди.

Загадкова незнайомка Таша – новий друг чи ще одне випробування? Чи зможуть вони протистояти небезпеці й подолати власні страхи? Без команди їм буде важко, але разом вони завжди сильніші, разом вони – «зграя».