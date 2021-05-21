Відпочинку для спортсменів не буде: кошти підуть на коней, стадіон та дзюдо

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 369

800 000 грн, які передбачали на оздоровлення юних спортсменів, підуть на інші потреби. Кошти були передбачені на оздоровлення вихованців комунальних закладів фізичної культури і спорту, але через карантинні обмеження діти не заїхали у табори в першу зміну.





Бюджетні асигнування передбачені на коней, стадіон, дзюдо та...:

утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 400 000 грн (з них 100 000 на закупку фуражу для коней та 300 000 грн оплату послуг);

оплату спортивних послуг Кременчуцькому національному університету ім. Михайла Остроградського для спортивної школи «Авангард» - 120 000 грн;

проведення поточного ремонту приміщення «Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо» - 50 000 грн;

відшкодування послуг з оренди басейну для КДЮСШ №1 - 130 000 грн;

оплату спортивних послуг та оплату оренди приміщень для громадської організації «Федерація футболу Кременчука» - 100 000 грн;

проведення заходів для ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» в Кременчуцькому районі - 50 000 грн;

МФК «Кремінь» для виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-А - 250 000 грн.

48 годин, щоб внести зміни





На засіданні виконкому віцемерка з питань фінансів Тетяна Неіленко розповіла, що є питання щодо фінансування бюджетних асигнувань.





- Будуть питання по фінансуванню оскільки цих витрат взагалі немає в бюджетних закладах та програмах, - додала Тетяна Неіленко.





Міський голова Віталій Малецький додав, що в управліннямолоді та спорту та спортивних закладає є 48 годин.





- Змінився керінвик галузі. Медведенко має змінити стратегії та курс, внести відповідні зміни до своїх бюджетних запитів і документів. Якщо їм необхідно внести зміни, то ще є 48 годин, щоб внести питання на сесію, - додав мер.