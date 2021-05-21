Зникнення стадіону та раптова поява трьох будинків: план забудови Кременчука продовжує дивувати

Під час засідання комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики 20 травня у проєктному плані забудови Кременчука з’явилося кілька нових об’єктів.
Загадкову забудову помітив депутат від партії «Європейська солідарність» Богдан Лазоренко і звернувся за поясненнями до начальниці Управління містобудування та архітектури Олександри Волощенко.
Олександра Волощенко відповіла, що цей план затверджувався ще у 2015 році, і їй невідомо, як там могли з’явитися ці будинки.
Депутатська комісія доручила прибрати забудову з плану за пропозицією депутата Лазоренка.
На вулиці Софіївській сталася й зовсім дивна історія: тут зник цілий стадіон, а на його місці з’явилася багатоповерхівка.
В цьому районі поруч зі школою був колись чудовий стадіон. На Детальному плані центральної частини міста він вже позначений як спортивний майданчик.
А вже на проєктному плані, громадські обговорення по якому завершилися 13 травня, стадіону або спортивного майданчику немає взагалі. Замість нього можна побачити вже існуючу багатоповерхівку, що має адресу вул. Софіївська, 26.
Комісія попросила Заступника міського голови Дмитра Кравченка надати викопіювання з Генерального плану забудови Кременчука та проєкту плану, по якому проходили громадські обговорення, стосовно вулиці Софіївської. А також надати копії дозволів на початок робіт з підготовки будівництва житлових будинків та надати інформацію щодо введення їх в експлуатацію.