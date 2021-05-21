Зникнення стадіону та раптова поява трьох будинків: план забудови Кременчука продовжує дивувати

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 1 342 Коментарів: 1

Депутатська комісія спробувала розібратися що до чого

Під час засідання комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики 20 травня у проєктному плані забудови Кременчука з’явилося кілька нових об’єктів.





Загадкову забудову помітив депутат від партії «Європейська солідарність» Богдан Лазоренко і звернувся за поясненнями до начальниці Управління містобудування та архітектури Олександри Волощенко.









Три будинки між вул. Перемоги та вул. Коцюбинського









- Хотілося б дізнатися, як на плані між вул. Перемоги, 13 та картинною галереєю по вул. Коцюбинського з’явилися ці три чотирьохповерхові будинки? Люди стурбовані такою щільністю забудови. На сьогоднішній день там зелена зона, а на плані я бачу забудову, - зазначив депутат.





Олександра Волощенко відповіла, що цей план затверджувався ще у 2015 році, і їй невідомо, як там могли з’явитися ці будинки.

Депутатська комісія доручила прибрати забудову з плану за пропозицією депутата Лазоренка.









Стадіон, що розчинився у повітрі





На вулиці Софіївській сталася й зовсім дивна історія: тут зник цілий стадіон, а на його місці з’явилася багатоповерхівка.





В цьому районі поруч зі школою був колись чудовий стадіон. На Детальному плані центральної частини міста він вже позначений як спортивний майданчик.









А вже на проєктному плані, громадські обговорення по якому завершилися 13 травня, стадіону або спортивного майданчику немає взагалі. Замість нього можна побачити вже існуючу багатоповерхівку, що має адресу вул. Софіївська, 26.









- Мене цікавить процес зникнення стадіону, - уточнив Богдан Лазоренко, - Адже відповідно до діючого плану забудови Кременчука тут знаходиться школа зі стадіоном.





Комісія попросила Заступника міського голови Дмитра Кравченка надати викопіювання з Генерального плану забудови Кременчука та проєкту плану, по якому проходили громадські обговорення, стосовно вулиці Софіївської. А також надати копії дозволів на початок робіт з підготовки будівництва житлових будинків та надати інформацію щодо введення їх в експлуатацію.