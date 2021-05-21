«Охрана, отмєна»: гаряча вода по всьому Кременчуку не зникне - мер

На засіданні виконкому Малецький розповів, що учора пройшла нарада в Офісі президента, на якій вирішили ряд питань щодо відключення гарячої води.
Нагадаємо, що з 20 травня припинили дію спеціальні обов’язки (ПСО) з продажу газу виробникам теплової енергії, які були покладені на НАК «Нафтогаз України». Тож підприємства ТКЕ мають укладати договори з постачальниками на тих умовах, які будуть пропонуватися на ринку.
Також мер розповів, що щодо старих боргів уже напрацьований відповідний законопроект, який має розглянути Верховна Рада. Він передбачатиме максимальне врегулювання боргів за послуги теплопостачання.
Малецький переконує, що у Кременчуці можливі перебої з гарячою водою по деяких котельнях, але масових проблем не буде.
Нагадаємо, що відучора води немає на Першому Занасипу. За повідомленням КП «Теплоенерго», з 18.15 відсутнє гаряче водопостачання квт.№ 142, 176 у зв'язку з зупинкою роботи котелень зазначених кварталів.