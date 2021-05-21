«Охрана, отмєна»: гаряча вода по всьому Кременчуку не зникне - мер

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 3 089 Коментарів: 4

Перебої можуть бути по окремим котельням

На засіданні виконкому Малецький розповів, що учора пройшла нарада в Офісі президента, на якій вирішили ряд питань щодо відключення гарячої води.









Нагадаємо, що з 20 травня припинили дію спеціальні обов’язки (ПСО) з продажу газу виробникам теплової енергії, які були покладені на НАК «Нафтогаз України». Тож підприємства ТКЕ мають укладати договори з постачальниками на тих умовах, які будуть пропонуватися на ринку.





- Найближчим часом «Нафтогаз» запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ. Також не вимагатимуть двомісячні передплати або банківські гарантії, - зазначив мер.



Також мер розповів, що щодо старих боргів уже напрацьований відповідний законопроект, який має розглянути Верховна Рада. Він передбачатиме максимальне врегулювання боргів за послуги теплопостачання.





Малецький переконує, що у Кременчуці можливі перебої з гарячою водою по деяких котельнях, але масових проблем не буде.





Нагадаємо, що відучора води немає на Першому Занасипу. За повідомленням КП «Теплоенерго», з 18.15 відсутнє гаряче водопостачання квт.№ 142, 176 у зв'язку з зупинкою роботи котелень зазначених кварталів.