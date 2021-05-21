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«Охрана, отмєна»: гаряча вода по всьому Кременчуку не зникне - мер

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 3 089 Коментарів: 4

 

Перебої можуть бути по окремим котельням

На засіданні виконкому Малецький розповів, що учора пройшла нарада в Офісі президента, на якій вирішили ряд питань щодо відключення гарячої води.


Кременчужани можуть залишитися без гарячої води


Нагадаємо, що з 20 травня припинили дію спеціальні обов’язки (ПСО) з продажу газу виробникам теплової енергії, які були покладені на НАК «Нафтогаз України». Тож підприємства ТКЕ мають укладати договори з постачальниками на тих умовах, які будуть пропонуватися на ринку.


- Найближчим часом «Нафтогаз» запропонує довгострокові цінові пропозиції на природний газ. Також не вимагатимуть двомісячні передплати або банківські гарантії, - зазначив мер.


Також мер розповів, що щодо старих боргів уже напрацьований відповідний законопроект, який має розглянути Верховна Рада. Він передбачатиме максимальне врегулювання боргів за послуги теплопостачання.


Малецький переконує, що у Кременчуці можливі перебої з гарячою водою по деяких котельнях, але масових проблем не буде. 


Нагадаємо, що відучора води немає на Першому Занасипу. За повідомленням КП «Теплоенерго», з 18.15 відсутнє гаряче водопостачання квт.№ 142, 176 у зв'язку з зупинкою роботи котелень зазначених кварталів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: гаряча вода

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Коментарі: 4

279
Pereselenets:
Сьогодні, 11:03

Да, власть получили в руки взрослые дети... Поигрались, сломали, всем миром чинили...


16 1
1
Лариса:
Сьогодні, 11:32

А мер в курсе, что на 1й занасыпи горячей воды нет со вчерашнего дня


7 1
3 061
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:20

Выбороли плюшку себе и все в порядке. Тэц десятилетиями прибегает к такой уловке, раскачать панику, получить бонусы и в будку, дальше тарифы повышать.Скоро осенью будут отоплением шантажировать. 


17 0
201
StarПёр:
Сьогодні, 13:02

13:00 Молодежный. То, что бежит из крана горячего водоснабжения по показаниям термометра с термопарой тип К имеет температуру 45 градусов по Цельсию. 

Это считается "горячей водой" или нет?

 

Нормативы температуры горячей воды в централизованном горячей водоснабжении установлены в переделах +50оС…+75оС в точке разбора. Если температура воды понижается до +45оС…+49оС, потребители имеют право на снижение оплаты на 10% в течение всего периода температурного отклонения. Если горячая вода имеет температуру +40оС…+44оС – ее оплата понижается на 30% (также на весь период отклонения). Когда температура воды падает ниже +40оС – услуга не оплачивается.

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