«Укрзалізниця» купила у Кременчуцького НПЗ дизпаливо за ціною «Роттердам +$56»

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НПЗ переміг всього по 1 з 3 тендерів

«Укрзалізниця» придбала 10 000 тонн дизельного палива у Кременчуцького НПЗ (компанія «Укртатнафта») за ціною котирувань палива FOB Rotterdam (порт Роттердам, Нідерланди) плюс фіксована націнка в розмірі $56 за тонну.





Про це свідчать оприлюднені на ProZorro копії договору та цінової пропозиції заводу-виробника.





Спочатку цінова пропозиція Кременчуцького НПЗ сформована на підставі середнього котирування дизпалива в Роттердамі на рівні $525,6/тонна плюс зафіксована на весь час дії контракту маржа 1605,4 грн/т або $57,8 за офіційним курсом НБУ.





В ході торгів Кременчуцький завод знизив фіксовану маржу до ціни в порту Роттердам до $56/т.з такою ціною «Роттердам+$56». Кременчуцький НПЗ переміг всього по 1 з 3 тендерів. Контракт підписаний 17 травня.





Решта 2 контракти на 20 000 тонн отримала компанія «Анвітрейд». Вона виграла з ціною котирувань в порту Генуя (Італія) плюс $55-57/т.