Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусна доба у Кременчуці: 135 одужань і 24 виявлених хворих

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 386

 

Двох кременчужан госпіталізували

Сьогодні, 20 травня, в Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 18 жінок віком від 32 до 79 років та 6 чоловіків віком від 27 до 83 років. Із них 22 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 91 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 135 пацієнтів.


Всього зареєстровано 9 007 випадків: одужало 8 262, померло 253.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх