Коронавірусна доба у Кременчуці: 135 одужань і 24 виявлених хворих

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 386

Сьогодні, 20 травня, в Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 18 жінок віком від 32 до 79 років та 6 чоловіків віком від 27 до 83 років. Із них 22 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 91 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 135 пацієнтів.



Всього зареєстровано 9 007 випадків: одужало 8 262, померло 253.