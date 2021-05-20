Біля Центрального ринку задимився «рогатий красень»

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 1 099 Коментарів: 1

Людей висадили з тролейбуса





Фото: кременчужанин Назар

Сьогодні, 20 травня, біля Центрального ринку задимився жовтий «рогатий красень». Фото ТЪ надіслав очевидець події. Людей з тролейбусу висадили.





Через що з тролейбусу повалив дим, наразі невідомо.