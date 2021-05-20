Кременчук

Біля Центрального ринку задимився «рогатий красень»

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 1 099 Коментарів: 1

 

Людей висадили з тролейбуса
Фото: кременчужанин Назар

Сьогодні, 20 травня, біля Центрального ринку задимився жовтий «рогатий красень». Фото ТЪ надіслав очевидець події. Людей з тролейбусу висадили.


Через що з тролейбусу повалив дим, наразі невідомо.

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Автор: Катерина Турубара Фото: кременчужанин Назар
Теги: дым троллейбус рынок
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Коментарі: 1

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jondin:
Сьогодні, 20:24

даешь еще рогатых в кредит.


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