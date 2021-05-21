З 21 травня у Кременчуцькому пологовому будинку відновлюються партнерські пологи

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 209

Це стало можливим через те, що стабілізувалася епідситуація з COVID-19

З 21 травня у Кременчуцькому перинатальному центрі відновлюються партнерські пологи. За інформацією пресслужби мерії, це стало можливим, бо стабілізувалася епідеміологічна ситуація з коронавірусною інфекцією та знизилися показники захворюваності в місті.

Для того, щоб партнер міг бути присутнім на пологах, йому необхідно мати змінний одяг та взуття, медичну маску та пройти обстеження на COVID-19 методом ПЛР (не пізніше, ніж за 72 години до пологів).

Обстеження можна пройти у молекулярно-генетичній лабораторії перинатального центру. Направлення лікаря не потрібне. Забір аналізу проводиться щоденно, крім вихідних, з 8.00 до 10.00 в консультативно-діагностичному центрі лікарні «Придніпровська» за адресою вул. Леонова, 12. Телефон для довідок 75-61-28. Результат можна отримати там же.