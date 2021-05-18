В Кременчуці знову затримують виплати по догляду за людьми з інвалідністю

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 237 Коментарів: 1

Під час засідання Депутатської комісії з питань соціального захисту населення 18 травня Депутатка Лариса Гориславець розповіла, що в Кременчуці все ще існують затримки соціальних виплат. Зокрема, мова йде про виплати з догляду за людиною, яка має інвалідність.





До депутатки звернулася Світлана Цикилюк, яка доглядає за своїм чоловіком, учасником АТО. Виплата по догляду (компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на некомерційній основі) призначена жінці з 1 січня, але жодного разу кошти не надійшли. Щомісячна виплата становить трохи більше 2000 гривень, і за 5 місяців накопичилася чимала сума. Ніякої іншої роботи жінка не має, тож як виживати родині, не зрозуміло.





Очільниця Департаменту соціального захисту Марина Доценко відповіла:





- За перший квартал 2021 року заборгованості по цим виплатам бути не може. Можливо, це заборгованість з виплат по безробіттю. В нашого Департаменту є затримки по виплатам лише за квітень-травень, пов’язані з нестачею коштів у бюджеті.





Але пані Доценко запевнила, що заборгованість буде погашено. Кошти на це виділяються в першу чергу, одразу після надходження грошей в бюджет.